9 yıl önceki şaka hayatını karattı

İZMIR'IN Konak İlçesi
'nde oturan Engin Yoldaş
'ın (39) hayatı, yapılan bir şakayla karardı. Yaklaşık 9 yıl önce bir arkadaşıyla şakalaştıktan sonra yeren düşen Yoldaş'ın omzu çıktı, ancak 39 yaşındaki adamın çıkan omzu bir daha eskisi gibi olmadı. Olayın ardından omzunu yerine takarken kapsülleri ve başlıklarını parçalayan talihsiz adam, 9 yıl önce 6 ay aralıklarla 8 kez artroskopi oldu. Tedaviler sonuç vermeyince 2014 yılında omzuna protez çakıldı. Sıkıntıları süren Yoldaş'ın doktorları, protezin gevşeyerek omzundaki kemiği çürüttüğünü tespit etti. Kasığından parça alınarak omzuna yerleştirilen talihsiz adamın ameliyattan sonra sağ ayağında uyuşmalar başladı. Bu sefer ayağında aksamalar başlayan Yoldaş, "1.5 senedir sürekli rapor alıyorum. 2 senenin ardından işten çıkarılacağım. Açıkta mı kalacağım? Sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi.