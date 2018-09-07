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hasreti dindirecek

3. Lig’de mücadele eden , 154 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor. Aytekin Sümbül yönetiminde ilk kez sahaya çıkacak Kaf-Kaf galibiyet istiyor

Giriş Tarihi: 7.9.2018
KSK hasreti dindirecek

3. Lig 2. Grup'ta ilk hafta Büyükşehir Belediyespor deplasmanından 1 puanla döndükten sonra teknik direktör Ufuk İskender'le yollarını yönetim, takım ve çalışanlarla yaşadığı tartışmalar nedeniyle ayıran Karşıyaka, cumartesi günü Düzcespor'u yenerek 154 günlük galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

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Teknik direktörlük görevine Aytekin Sümbül'ü getiren Karşıyaka, son galibiyetini geçen sezon 2. Lig'de 8 Nisan'da oynanan derbide 'ı 2-1 yenerek aldı. O tarihten sonra , Erol Özgür ve Ufuk İskender yönetiminde toplam 5 resmi maç oynayan Karşıyaka, 1 beraberlik, 4 yenilgi elde etti. Sezona yaşadığı hareketli günlerle giren yeşil-kırmızılılar, taraftarlarının desteğiyle Atatürk Stadı'ndaki sezonun ilk maçında Düzcespor'u mağlup ederek yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Karşıyaka, Çiğli Tesisleri'nde Aytekin Sümbül yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor

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KSK hasreti dindirecek
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