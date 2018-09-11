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Migros ’de 30. yılını kutluyor

’de 30. yılını geride bırakan Migros, 1988’de Bostanlı’da açtığı ilk mağazasında müşterilerine nostaljik bir gün yaşattı. İEF’ye sponsor olan Migros, 30. yılını fuarda konserlerle kutluyor

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Migros İzmir’de 30. yılını kutluyor
KIYAFETLER DOLAPTAN ÇIKTI
MIGROS, İstanbul dışındaki ilk mağazasını açtığı 'de 30. yılını kutluyor. 1988'den bu yana Ege'deki mağaza sayısını 585'e çıkardı. Bostanlı'da 1988'de açılan ilk Migros mağazasında özel bir kutlama etkinliği düzenlendi. Mağazanın 30 yıllık çalışanları, ilk günün heyecanı ve tutkusuyla, sandıklardan 30 yıl önceki kıyafetlerini çıkartarak, müşterilere hizmet etti. Mağazanın genç çalışanları da nostaljik kıyafetleri giyerek etkinliğe katıldı. 30 yıldır Migros Bostanlı'dan alışveriş eden Migros dostu İzmirliler ile mağazanın yeni müşterileri, markaya duydukları güvenin ve sevginin bir simgesi olarak çalışanlara teşekkür plaketi verdi.

EGE'YE ISTIHDAM SAĞLIYOR
MIGROS 30.yılını, 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) kurduğu 'nda da çeşitli etkinlikler ve konserlerle birlikte coşkuyla kutluyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Migros Sokağı bu yıl da misafirlerini ağırlıyor. İEF'de 7 yıldır üst üste sanatçı sponsorluğunu yaparak 7'den 70'e tüm İzmirlilere ulaşan Migros, 13 Eylül'de Berkay, 14 Eylül'de Gülşen ve 15 Eylül'de Fettah Can'ı İzmirililer ile buluşturmaya hazırlanıyor. Migros Ticaret A.Ş. Perakende Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Fuat Yanar, "Ege'den aldığımızı Ege'ye veriyoruz. Bugün Ege bölgesinde 9 bin 234 kişiye istihdam sağlıyoruz" diye konuştu.
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Migros İzmir’de 30. yılını kutluyor
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