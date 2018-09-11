Selçuk’ta Kurtalan Ekspres rüzgarı

SELÇUK Efes Festivali kültür, sanat, spor, eğlence ve müziği, Selçuklularla buluşturdu. 6 gün süren festival süresince konserler, yemek tadımları, çocuklar için eğlenceler, atölyeler, el emeği yöresel ürünler ve spor gösterileri Selçuklularla buluştu. Festivale çevre il ve ilçelerden de çok sayıda katılımcı oldu. Festivalin son gününde Kurtalan Ekspres
sahne aldı. Ahmet Güvenç'in solistliğini yaptığı grup, Barış Manço
'nun 'Dönence' şarkısıyla konserine başladı. Konserde 'Tamirci Çırağı', 'Ceviz Ağacı', 'Islak Islak', 'Gülhane Parkı', 'Namus Belası' gibi sevilen şarkıları seslendiren Kurtalan Ekspres, finali 'Gülpembe' ile yaptı.