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Selçuk’ta rüzgarı

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Selçuk’ta Kurtalan Ekspres rüzgarı
SELÇUK Efes Festivali kültür, sanat, spor, eğlence ve müziği, Selçuklularla buluşturdu. 6 gün süren festival süresince konserler, yemek tadımları, çocuklar için eğlenceler, atölyeler, el emeği yöresel ürünler ve spor gösterileri Selçuklularla buluştu. Festivale çevre il ve ilçelerden de çok sayıda katılımcı oldu. Festivalin son gününde sahne aldı. Ahmet Güvenç'in solistliğini yaptığı grup, 'nun 'Dönence' şarkısıyla konserine başladı. Konserde 'Tamirci Çırağı', 'Ceviz Ağacı', 'Islak Islak', 'Gülhane Parkı', 'Namus Belası' gibi sevilen şarkıları seslendiren Kurtalan Ekspres, finali 'Gülpembe' ile yaptı.
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Selçuk’ta Kurtalan Ekspres rüzgarı
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