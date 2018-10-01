Felç, doktorluğa engel olamadı

BUGÜN NELER OLDU

Balçova İlçesi'nde eşiyle hayatını sürdüren iki çocuk babası Ali Barutçu (65), 1977'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı'nı 1989'da kuran Prof. Dr. Barutçu, 2001 yılında yaptığı bir ameliyat sırasında felç geçirdi. Felç nedeniyle vücudunun sol kısmını kullanamayan Barutçu, "emekli ol, evinde istirahat et" önerilerine "teşekkür ederek" aşkla bağlı olduğu mesleğini sürdürdü.öğretim üyesi görevine devam etmenin yanı sıra DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi polikliniklerinde hastalara şifa dağıtan Barutçu, rahatsızlığı nedeniyle ameliyatlara giremeyince yara bilimi alanında çalışmalara yöneldi. Prof. Dr. Ali Barutçu, "Hayata hep dört elle sarıldım. Hayattaki tek felsefem akıl ve ilim. Doktorluk benim için Allah'ın verdiği bir görev. Benim inancımda Allah kimseyi boşuna yaratmamıştır" dedi. Barutçu, tedavi olmak için gelen birçok ümitsiz hastaya kendi hayat hikayesini anlattığını, hastaların dinledikten sonra yaşama daha sıkı sıkıya bağlandığını müşahade ettiğini aktardı.