40 yılda olmayan 4 yılda gerçekleşti

USAK Belediye Baskanı Av. Nurullah Cahan, Kahveciler Odası üyeleri ve aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Usak gündeminin ele alındıgı ve esnafın taleplerinin dinlendigi moral toplantısına Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koop. Baskanı Gültekin Köse ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birligi Baskanı Atalay Savas da katıldı. Usak'ta 40 yılda görmediklerinin 4 yılda gerçeklestigini ifade eden Usak esnafı, belediyenin kendilerine verdigi destekten duydugu memnuniyeti dile getirdi. Birlik ve dernek baskanlarının katılımlarından dolayı memnuniyetini dile getiren Baskan Cahan, Usak'ın Ahilik
kültüründen gelen esnaf gelenegine dikkat çekerek, "Esnaflık Usak'ın öz kültürü. Ahilik gelenegimiz ise devletin kurulusunun mihenk tası. Mutlu esnaf mutlu Usak ve mutlu Türkiye demektir. Biz de onların mutlulugu için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.