Gece kartalları göz dolduruyor

772 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Bornova'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen yemin töreninin ardından göreve başlayan 750 gece bekçisi, 4 aylık icraatları ile göz doldurdu. Suçlulara göz açtırmayan gece bekçileri terör örgütü üyesinden, hırsıza, uyuşturucu satıcısından aranan şahıslara kadar çok sayıda suçluyu yakalamayı başardı, kente huzur getirdi. Gece bekçilerinin kısa sürede çok iyi katkı verdiğini söyleyen İzmir Emniyet
Müdürü Hüseyin Aşkın, kentte huzuru ve asayişi sağlamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Toplam 750 bekçinin aralarına katılmasıyla İzmir
sokaklarının çok daha güvenli hale geldiğini anlatan Aşkın, "Şu ana kadar bekçilerin sonuçları çok iyi. Onlardan çok memnunuz. Zaman içerisinde görev yaptıkları çevreyi daha iyi tanımaya başladıktan sonra sonuçların çok daha iyi olacağından eminim" diye konuştu. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan bekçiler göreve başladıkları 3 aydan bu yana 21 hırsızlık zanlısını, 6 terör örgütü üyesini yakaladı. Suçlulara adeta nefes aldırmayan Bornova bekçileri, 216 aranan şahsı gözaltına aldı, 32 ruhsatsız silah yakaladı. Bornova bekçileri uyuşturucu ile mücadele konusunda da oldukça başarılı bir tablo çizdi. 600 extacy hap, 55 gram sentetik hap, 50 gram Jamaika, 30 gram bonzai, 25 gram esrar, 5 gram kokain ele geçirdi. Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak önemli noktalarda görev yapan 30 çarşı ve mahalle bekçisi 4 ayda toplam 13 bin 835 şahsı sorguladı. Çeşitli suçlardan 149 aranan şahsı yakalamayı başaran Çiğli bekçileri, bin 115 taşıtı sorguladı, haciz ve yakalama emri bulunan 10 taşıt hakkında işlem yaptı. 13 Temmuz'da saat 03.40 sıralarında Evka 5 Mahallesi'nde hırsızlıktan yaptıktan sonra kaçan zanlıyı Anadolu Caddesi üzerinde nefes kesen kovalamaca sonucu bekçiler tarafından yakalandı. Ayrıca 5 şahıs hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapıldı. Ayrıca 21 zanlı "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı. SORGU YAĞMURU
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçiler son 4 ayda toplam 17 bin 348 kişiyi sorguladı. 33 aranan şahsı yakalamayı başaran bekçiler, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanuna muhalefet suçundan 29 kişiye işlem yaptı. Ayrıca 15 silah, 3 bıçak ele geçirildi. 229 gram esrar, 23 içim bonzai, 6 gram skank, 8 içimlik mariuna, 42 adet extacy, 34 içim taş kokain gele geçirildi. 3 şahsa trafikten, 14 kişiye kabahatler kanunundan işlem yapıldı. 67 araç, 7 motosiklet sorgusu yapıldı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler 259 aranan zanlıyı yakaladı, 116 kişiye uyuşturucudan işlem yaptı. 4 ruhsatsız silah yakalarken, 22 hırsızlık zanlısını gözaltına aldı.