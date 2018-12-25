Arsa mağdurlarından CHP’ye Daltonlu tepki

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1980 askeri darbesi öncesi dönemin Balçova Belediyesi'nden satın aldıkları arsalarına aradan geçen 40 yılı aşkın bir süredir imar hakkı elde edemeyen Balçova Arsa Mağdurları dün de Ankara'da, CHP Genel Merkezi önünde sıra dışı bir eyleme imza attı. Arsa mağdurları, CHP'yi protesto etmek için günler önce Ankara'ya gelmiş ancak CHP Genel Merkezi yöneticilerine seslerini duyuramamışlardı. O ekip bu kez Genel Merkezin kapısına yaptıkları banka soygunları ile ünlenen mizah kahramanları Daltonlarla geldi. Genel merkez önünde İzmir'deki imar yolsuzluğuna dikkat çeken arsa mağdurları, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'yı protesto etti. Grup adına açıklama yapan Avukat Mustafa Kemal Turan, İzmir'de bazı holdinglere tanınan ballı imar hakkının kendilerine de tanınmasını istedi. Kendilerini "Balçova arsa mağdurları" olarak adlandıran arazi sahipleri, yıllardır çözülemeyen sorunlarına dikkati çekmek için çizgi film karakteri "Dalton Kardeşler" kıyafetleriyle ve özel tasarım heykellerle CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı. Önceki gün otobüslerle İzmir'den Ankara'ya gelerek CHP Genel Merkezi önünde toplanan arazi sahipleri, uzun yıllardır imar haklarını alamadıklarını iddia etti. Sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çizgi film karakteri "Dalton Kardeşler" kıyafetleri giyen bazı eylemciler, Balçova ve Büyükşehir Belediyesi aleyhine açtıkları dövizler ve attıkları sloganlarla tepkilerini dile getirdi.Balçova Arsa Mağdurları İnsani Dayanışma Derneği avukatı Mustafa Kemal Turan, yaklaşık 20 bin kişinin imarlı arsa taahhüdüne göre 1980 ihtilali öncesi Balçova Belediyesi'ne para yatırdığını ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen bu taahhüdün yerine getirilmediğini ileri sürdü. İzmir Büyükşehir ve Balçova belediyelerinin imar hukukunda adaleti sağlamaları gerektiğini ifade eden Turan, bazı ayrıcalıklı holdinglere 45 gün gibi kısa bir sürede tanınan imar haklarının 40 yılı aşkın bir süredir bekleyen arsa mağdurlarına tanınmadığını, dolayısı ile de mağduriyetlerinin bir türlü giderilmediğini söyledi. Yerel seçimlere kısa bir süre kalmasına rağmen yerel sorunların ele alınmadığını belirten Turan, İzmir'de plan ve proje konuşulmasını istediklerini söyledi. Kendilerine verilmeyen imar haklarıyla ilgili mahkemeye başvurduklarını dile getiren Turan, "Bize verilmeyip aynı kanunla başkalarına sağlanan haksız imar rantına karşı iptal davaları açtık. Mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. Turan ve beraberindekiler, ayrıca CHP yöneticileri ile görüşmek istediklerini kaydetti. Balçova Arsa Mağdurları, CHP'yi protesto etmek için günler önce Ankara'ya gelmiş ancak yöneticilere seslerini duyuramamışlardı.