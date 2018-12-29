AK Parti’den İzmir’e 50 bin konut müjdesi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile birlikte partisinin ilçe başkanlıklarını ziyaret etmeyi sürdüren Başkan Şengül; Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Buca'nın ardından, dün de Karabağlar'da teşkilatla buluştu. Salonu tamamen dolduran partililere seslenen Başkan Şengül, bugüne kadar Karabağlar'a birçok vaatte bulunulmasına rağmen bunların hiçbirinin hayata geçirilmediğini söyledi. Başkan Şengül, "Karabağlar'ın değişime, dönüşüme ihtiyacı var. Artık Karabağlar'ın makus talihini yenerek, hak ettiği noktaya ulaşma zamanı geldi. Karabağlar ilçe olduktan sonra birçok vaatte bulunarak iktidara gelenler, burayı bir adım ileri taşımadı. Bırakın sorunları çözmeyi; altyapı, ulaşım ve kentsel dönüşümdeki sıkıntılar daha da büyüdü. Karabağlar'ı ayrıştırdılar ve ötekileştirdiler. Sayın Nihat Zeybekci, Denizli'nin tüm sorunlarını çözüp, çağdaş şehir haline getiren, çok deneyimli bir isim. Zeybekci'ye, inşallah 31 Mart'ta görevi vereceğiz. Bu sayede İzmir de Karabağlar da rahatlayacak" dedi.

"AMAÇ, HIZMET ETMEK"

Bugüne kadar İzmir'de yapılması planlanan toplu konut projelerinin de dava ve itirazlar nedeniyle yapılamadığını belirten Şengül, "İzmir'de, herkesin ulaşabileceği, modern konutlar yapmak istiyoruz. Ancak Büyükşehir Belediyesi, kendi yandaşları olan odalarla birlikte dava açıyor. Projeyi iptal ettiriyor ya da durduruyor. Bu nedenle İzmir'de yapılması gereken toplu konutlar, hep gecikti. Ancak İzmir'e 50 bin TOKİ konutunu yapacağız. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği konutlara çok ihtiyacımız var" diye konuştu. İlçe belediye başkan adayının kısa süre içinde açıklanacağına da dikkat çeken Başkan Şengül, şöyle devam etti: "Seçim sürecinde herkes birbirinin olumlu yönlerini ön plana çıkarmalı, olumsuzluklar konuşulmamalı. Aday kim olursa, bu kişi hepimizin adayıdır. Biz kişiye göre siyaset yapmayız. AK Parti'de amaç, millete hizmet etmektir."