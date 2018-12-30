Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Çivril, Başkan Zolan’ı bağrına bastı

Çivril, Başkan Zolan’ı bağrına bastı

Çivril’i ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Çivril Ege’nin parmakla gösterilen bir ilçesi oldu” dedi

Giriş Tarihi: 30.12.2018
Çivril, Başkan Zolan’ı bağrına bastı
DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril İlçesini ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Çivril'in en iyi hizmeti almayı hak ettiğini söyleyen Başkan Osman Zolan, "Çivrilimiz her şeyin en iyisi ve en güzeline layık. Şehircilik, belediyecilik ve yerel yönetimler anlamında uzun süredir çekilen hasret ve istekler çok şükür bir bir yerine geldi. 'Denizli'de ne varsa, tüm ilçelerimizde de o olacak', 'Her insanımız aynı standartta, güzellikte hizmete kavuşacak' diye söz vermiştik. Çok şükür bugün Çivrilimizin altyapısı baştan aşağı tamamlandı. Denizlimizin Gazi Bulvarındaki yol standardı neyse, Çivril Merkezi de o hale getirdik. Çivrilimiz yüzme havuzuyla, su depolarıyla, yeşil alanlarıyla, spor alanlarıyla ayrıca hükümetimizin yatırımlarıyla 5 yıl içinde 20, 30 yılda alması gereken hizmetleri almış oldu. Çivrilimize hayırlı olsun" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çivril, Başkan Zolan’ı bağrına bastı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN