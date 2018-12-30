Çivril, Başkan Zolan’ı bağrına bastı

BUGÜN NELER OLDU

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril İlçesini ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Çivril'in en iyi hizmeti almayı hak ettiğini söyleyen Başkan Osman Zolan, "Çivrilimiz her şeyin en iyisi ve en güzeline layık. Şehircilik, belediyecilik ve yerel yönetimler anlamında uzun süredir çekilen hasret ve istekler çok şükür bir bir yerine geldi. 'Denizli'de ne varsa, tüm ilçelerimizde de o olacak', 'Her insanımız aynı standartta, güzellikte hizmete kavuşacak' diye söz vermiştik. Çok şükür bugün Çivrilimizin altyapısı baştan aşağı tamamlandı. Denizlimizin Gazi Bulvarındaki yol standardı neyse, Çivril Merkezi de o hale getirdik. Çivrilimiz yüzme havuzuyla, su depolarıyla, yeşil alanlarıyla, spor alanlarıyla ayrıca hükümetimizin yatırımlarıyla 5 yıl içinde 20, 30 yılda alması gereken hizmetleri almış oldu. Çivrilimize hayırlı olsun" dedi.