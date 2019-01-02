İzmir’in statları hızla yükseliyor

Yıllarca stat sıkıntısıyla bogusan, modern tesislere hasret kalıp Bornova Stadı açılana kadar takımlarını maç oynamak için baska sehirlere dahi göndermek zorunda kalan Izmir, 2019 yılında yeni Alsancak ve Göztepe statlarına kavusmak için geri sayıma geçti. Dönemin Basbakanı Binali Yıldırım tarafından 9 Eylül 2017 tarihinde temelleri atılan iki stadın kaba insaatı yüzde 90 oranında tamamlandı. GÖZTEPE'DE TRİBÜNLER BİTTİ

Gürsel Aksel Tesisleri'nin üzerine insa edilen Göztepe'nin yeni stadının silueti ortaya çıktı. 100 bin metrekare alana yapılan stadın toplam insaatının yüzde 45'i bitti. UEFA standartlarında dizayn edilen ve 25 bin kisilik olması beklenen statta tribün tarafına son kolon da yerlestirildi. Stadın dıs kaplamasının da Nisan ayında sona erecegi, çimlerin ise Temmuz'da serilecegi açıklandı. Çim zeminin yer alacagı çatı kamuya açık yürüyüs pistiyle dizayn edildi. Bölge halkının her gün yararlanacagı tesiste, interaktif eglence alanları, kulübün lisanslı ürün magazası, müze, e-spor merkezi ve yeme içme birimleri de projeye eklendi. Stat simdiden heyecan yarattı. SIRA ALSANCAK'IN ÇATISINDA

Aylarca süren bekleyisin ardından eski stat yıkılıp insaatına baslanan Alsancak Stadı'nda da çok büyük mesafe aldı. 22 bin 504 metrekare alana yapılan stadın kaba insaatı büyük ölçüde sona erdi. Izmir'de tarihi maçlara ev sahipligi yapan Alsancak Stadı, 13 bin 200 koltuk kapasiteli olarak planlandı. Modern yüzüyle Izmirlilerin karsısına çıkmaya hazırlanan Alsancak Stadı'nda 4 soyunma odası, 10 loca, tüm tribün giris katlarında revir, mescit, 19 adet çıkıs kapısı olacagı ifade edildi. Statta çatı montajı da 20 Ocak'ta tamamlanacak ve dıs kaplamaya geçilecek.



ŞUBAT AYINDA 3 İHALE VAR

ALSANCAK ve Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın yanı sıra Karşıyakalıların yıllardır beklediği yeni stadın ikmal ihalelerinin şubat ayında yapılması planlanıyor. Göztepe'nin yeni stadının ihalesi ve Nisan 2017'de 54 milyon 880 bin TL'ye ihale edilen Alsancak Stadı'nın ihalelerinin projelere yapılan ekler ve aradan geçen süreçte oluşan fiyat farkı nedeniyle ikmal edilmesi bekleniyor. Karşıyaka'da 20 yıldır yolu gözlenen, 15 bin kapasiteli yeni stadın temel aşamasında kalan inşaatı için Şubat ayında yeni ihale yapılması bekleniyor.



PİRİŞTİNA'YA BÜYÜK TEPKİ

TFF 3. Lig 3. Grup'ta maddi sıkıntı içinde olan Bucaspor'da yönetim, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya isyan bayrağı açtı. FIFA tarafından küme düşürülmemesi için yabancı oyunculara borçlarını ödemesi gereken ancak bu anlamda somut adım atamayan Bucaspor, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın destek vermemesi üzerine "Sabrımız tükendi" hashtagiyle isyan kampanyası başlattı. Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ise, "Seçim yatırımı yaparak 2 yabancı futbolcunun borcunu kapatıp bizlerin gözünü boyayamaz. Sözlerini yerine getirmesini istiyoruz" dedi.