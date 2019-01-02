Ömriye teyzenın yardımına koştular

BUGÜN NELER OLDU

adım adım dolaşıp kedilere mama bırakan 64 yaşındaki Ömriye Köylü'nün geçtiğimiz hafta kamuoyunda yer alan hazin yaşam öyküsü ve yardım çağrısı yanıtsız kalmadı. Ömriye teyzeye yardım elini Ödemiş Belediyesi uzattı. Ödemiş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, harekete geçerek Ömriye teyzenin Umurbey Mahallesi Samsun Caddesi'ndeki evine ulaştı. Evin temizliğini yapıp kullanılamaz durumdaki eşyaları çıkartan belediye ekipleri Köylü'nün evinde ihtiyaç duyulan eşyaları, Gönüllü Yaşam Sevinci Birimi'ne Ödemişli hayırseverlerin bağışladığı eşyalarla temin etti. Yatağı, çekyatı, halıları yenilenen Ömriye Köylü'ye giyim desteği de verildi. Ayrıca Ödemiş Belediyesi Aşevi'nden her gün sıcak yemek getirilmeye başlandı. Köylü'nün evinde yaşayan çok sayıda kedi, Ödemiş Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Köylü'nün evindeki diğer onarımların da Fen İşleri ekiplerince yapılacağı belirtildi. Ömriye Köylü, "Allah hepinizden razı olsun. Belediye çalışanlarımız eksikleri birer birer giderdi. Her gün iki kap sıcak yemeğim de geliyor. Çok şükür. İnşallah 65 yaş aylığım da 6 ay sonra bağlanacak. Daha ne isteyeyim" dedi.