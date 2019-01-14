9 yılda hem işinden hem sağlığından oldu

İzmir Çiğli'deki bir plastik fabrikasında 18 Ağustos 2008'de mekanik bakım işçisi olarak işe başlayan evli bir çocuk babası 36 yaşındaki Seçkin Sonay, uzun saatler kapalı kuyularda havalandırma olmadan çalıştırıldı. Kuyulara inerek plastik boruları yapıştıran Sonay, gaz maskesi yerine sadece toz maskesi taktığı için kimyasal maddeleri solumak zorunda kaldı. 1 yıldır çalıştığı fabrikada çarpıntı, yorgunluk, halsizlik ve gözde sararma gibi şikayetlerle hastaneye giden Sonay tedavi altına alındı. 7 aylık tedavi sürecinin ardından kemik iliğinde kök hücre yetersizliğine bağlı kansızlık olan aplastik anemi teşhisi kondu.

HASTANEDE KOVULDU

Sonay ikinci şoku, hastanede tedavi görürken işten atılınca yaşadı. Sonay bunun üzerine avukatı Özgür Pınar aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı. Karşıyaka 3. İş Mahkemesi'ne başvuran Sonay, 4 bin maddi, 50 bin manevi olmak üzere toplam 54 bin liralık tazminat davası açtı. 8 yıl boyunca süren yargılama sonunda hukuk savaşını kaybeden Sonay, adeta yıkıldı. Karşıyaka 3. İş Mahkemesi'nde karar duruşmasında "Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde mahkememizce alınan raporların birbirini teyit eder mahiyette olduğu görüldü. Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü'ne göre davacının hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilemeyeceği sonuç ve kanaatine varılarak davanın reddine karar verilmiştir" denildi. Bunun üzerine Sonay'ın avukatı Özgür Pınar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti.

9 AY FELÇ KALDIM

Hastalığı yüzünden 9 yıldır çalışamadığını söyleyen Seçkin Sonay, "Yüzde 65 engelli raporum yeni çıktı. Mahkemenin son duruşmasına bu rapor yetişmedi. Mahkeme kararını raporsuz verdi. Bu raporu bölge adliye mahkemesine de sunduk. İtiraz ettik. Olumlu bir karar çıkacağını umuyorum. Bu hastalığım nedeniyle bağışıklık sistemim çöktü. Bu nedenle kronik rahatsızlıklarım oldu. 2011'de 9 ay boyunca belden aşağısı felçli kaldım. İlaç ve fizik tedaviyle düzelebildim. Hastane raporunda hastalığımı aplastik anemi olarak açıkladı. Bu hastalık dışarıdan toksit maddeyle ortaya çıkan bir hastalık" dedi. Yerel mahkemenin kararının kendilerini üzdüğünü söyleyen Avukat Özgür Pınar, "Sonuç bizi üzdü. 9 yıl boyunca emek verdik. Müvekkilimin bağışıklık sistemi çöktü. Çok zor günler geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Umarım adalet er ya da geç tecelli eder" diye konuştu.