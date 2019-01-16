İzmir’in hikâyesini hep birlikte yazalım

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, medya temsilcileriyle buluştu. İzmir ile ilgili tespitlerini dile getiren Zeybekci, devam eden mega projeler ile geleceğe dair proje ve hayalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dünyadaki ekonomik gelişmelerden bahseden Zeybekci, İzmir'in de bu değişime mutlaka ayak uydurma gerektiğini ifade etti. İzmir'i idari sınırlarıyla sınırlamamak gerektiğini bildiren Zeybekci, "Uşak, Çanakkale, Balıkesir'i de buna dahil etmek lazım. 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir öncelikli bir projedir. Yine İstanbul-İzmir otoyolu, İzmir-Ankara hızlı tren projesi ve İzmir-Antalya otoyolu projeleri ve çalışmaları İzmir'i merkez durumuna getiriyor. İzmir'in dünyaya hazırlanması ve kendi hikayesini yazması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. Yakında hazırladığımız projeleri İzmirlilerle paylaşacağız. Tüm bu çalışmaları birlikte inşa etme fırsatımız var" dedi.İzmir'e yapacakları ilk işlerden birinin son derece basit bir proje olduğunu anımsatan Zeybekci, "Buna da 9 aylık bir süre koyuyorum. 2019'un sonunda bu şehre yaklaştığınızda güzel bir görüntüyle karşılaşacaksınız. Nerden gelirseniz gelin. Gördüğünüz çıplak binaların tamamını İzmirlilerle tartışarak komple boyayacağız. Yaklaştığınızda rengarenk bölgeler göreceksiniz" diye konuştu. Körfez Geçiş Projesi'nin vazgeçilmemesi gereken yatırım olduğuna Zeybekci, teknolojik eksikliklerine ve çevre endişelerini ortadan kaldıracak teknik çözümlere bakılması yönünde görüş paylaştı. İzmir'de yağmur suyu hattı olmadığını savunan Zeybekci, kentin son yağışlarla büyük sıkıntı yaşadığını aktardı. Mevcut arıtma tesisinin de çalışmadığını ileri süren Zeybekci, "Kentin ne yazık ki yağmur suyu kanalları yok. Sular, kanalizasyona veriliyor. Biz en az üç arıtma daha planlıyoruz. Hedefimiz sıfır atık. İzmir'in çöpünün sıfır atıkla dönüşümüne çalışacağız. Burada çöpten elektrik üretilecek. Ama yağmur su ve arıtma burada 5 yıllık bir süreden bahsediyoruz" dedi. İzmir'in spor, turizm ve sağlık şehri olması gerektiğine dikkati çeken Zeybekci, göreve geldiklerinde 15 bin nüfus ortalamasına bir kapalı spor salonu yapacaklarını söyledi. Zeybekci, 50 bin nüfusa ise yüzme salonuyla kapalı spor salonu planlayacaklarını, şehrin ancak bu şekilde spor merkezi olabileceğini ifade etti.Herhangi bir çalışmaya başladıklarında işin başına mutlaka tarih yazacaklarını ifade eden Zeybekci, şöyle devam etti; İzmir'de kişi başına düşen yeşil alan miktarının 1,6 metrekare olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Bizim 5 yıldaki sözümüz bunu 15 metrekareye çıkarmak. Şehrin o kadar güzel yerleri var ki bunu başaracağımıza inanıyorum. Göztepe, Altay statları devam ediyor. Karşıyaka Stadı'ndaki sorunları da çözeceğiz. Ama yetmez. Dünyanın en modern olimpiyat statlarından birini yapacağız. Bunu da Atatürk Stadı'nın olduğu yere inşa edeceğiz. Ayrıca Türkiye'nin en büyük kapalı spor salonunu da şehre kazandıracağız. İzmir'de 300'e yakın kapalı spor salonu, 80'e yakın da yüzme havuzu yapacağız. İzmir'de kişi başına düşen yeşil alan miktarının 1,6 metrekare... Bizim 5 yıldaki sözümüz, bunu 15 metrekareye çıkarmak. Şehrin o kadar güzel yerleri var ki bunu başaracağımıza inanıyorum."