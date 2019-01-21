Göztepe’den var isyanı hakem taç verecek sandım ‘penaltı’ dedi

Eksik kadroyla sahaya çıkan rakibi karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalayan Göztepe, yine kalesini gole kapatamadı. İkinci devreye puansız başlayan İzmir ekibi ligdeki 10'uncu yenilgisini aldı. Göztepe'nin ara dönemdeki tek transferi olan Serdar Gürler ise son 12 dakikada oyuna girip ilk kez siftah yaptı. İzmir temsilcisinin başında ilk yenilgisini alan teknik direktör Kemal Özdeş, iyi futbol oynadıklarını dile getirdi. Henüz 25'inci saniyede kalelerinde golü gördüklerini anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Maç başı yenik duruma düştük. Daha sonra toparlandık ve beraberliği sağladık. Ancak ikinci yarıda penaltıdan bir gol daha yedik ve üretken olamadık" diye konuştu.

BU POZİSYONLARI EKRANDAN ÇÖZEMİYORSAK...

YARDIMCI Hakem Uygulaması (VAR) sonucu Yeni Malatyaspor lehine verilen penaltı için de Özdeş; "Hakem ikinci yarıda penaltı kararı verdiği pozisyonda kenara geldiğinde ona, 'İlk yarı daha fazla süre kulaklığı dinlemene rağmen gidip bakmadın' dedim. Daha sonra baktı... Ama öyle bir açı var ki o itişmenin, karmaşanın içerisinde Murat da Alpaslan da birbirlerini tutuyorlar, son anda kendini bırakan kazanıyor. Orta çizgiye yürürken taç göstereceğini sanıyordum, birden penaltı kararı verdi. Böyle pozisyonları ekrandan da çözemiyorsak problem var. Göztepe'ye şu ana kadar 18 haftada hiç penaltı verilmedi" dedi.