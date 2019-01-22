‘gazı’ unvanı ıçın yıllardır mücadele edıyor

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Mardın'deJandarma Özel Harekat'ta (JÖH) görev yapan Burhan Sel (47(, 1994 yılında teröristlerle girdiği çatışmada sol ayak eklem kapsül kemiğinden yaralandı. Tedavi olduktan sonra yeniden görevine geri dönen Sel, 1998 yılında verimli olmadığını düşünerek JÖH'ten istifa etti. İzmir'de yaşayan Burhan Sel, doktorlar tarafından kendisine, 'Tedaviden sonuç alamayabiliriz. Bu ameliyatlar riskli" denildiği gerekçesiyle ameliyat olamıyor. Bedeninde çatışmanın izlerini taşıyan Sel, 24 yıldır devletin kendisini 'Gazi' olarak kabul etmesi için uğraşıyor. Uzuv kaybı olmadığı gerekçesiyle gazi sayılmadığını söyleyen Sel, "24 yıl önce girdiğimiz bir çatışmada, bombalı saldırı sonucu yaralandım. Ayakta durmakta zorlanıyorum. En fazla 3 dakika ayakta durabiliyorum. 47 yaşındayım, bu devletten hiçbir maddi beklentim yok. Tek istediğim onurumu almak. Tek gayemiz gazilik hakkını almak. Biz devletimizi seviyoruz. Bizden para istemediğimize dair imzalı belge de alabilirler. 24 yıldır gazilik unvanını almak için uğraşıyorum" dedi.