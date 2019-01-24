‘kanguru bakımı’ yöntemıyle ‘dıren’dı

İzmır'de yaşayan öğretmen çift Tuba ve Ali Biçim'in ilk bebekleri, 25 haftalıkken 700 gram ve 31.5 santimetre olarak dünyaya geldi. Özel bir hastanenin yeni doğan servisinde 85 gün boyunca yaşam mücadelesi veren parmak bebek, 2.5 kilo ve 45 santimetre olarak hastaneden taburcu oldu. Bebeklerinin hayata tutunması için sabırla bekleyen çift, oğullarının zorlu mücadeleyi kazanması için daha önce karar verdikleri Demirhan isminin önüne Diren'i de ekledi. Diren Demirhan Biçim'in doktoru Neonatoloji-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burçin İşcan, erken doğum nedeniyle anne ve bebek arasında kopan bağı, 'kanguru bakımı' yöntemiyle yeniden kurduklarını belirtti. Buna göre, kuvözde olan bebek her gün belli aralıklarla annenin göğsüne yatırıldı ve ten tene temasla anne ve bebek arasında hem fiziksel hem de duygusal bağ yeniden oluşturuldu.

ADININ HAKKINI VERDI

Bebeklerinin taburcu olmasıyla büyük mutluluk yaşadığı gözlenen anne Tuba Biçim (31), "Diren Demirhan, çok küçük doğdu. 3 ay boyunca sabrettik. Hastane sürecinde babası güçlü kuvvetli olsun diye 'Diren' adını da koymak istedi. İsminin hakkını verdi ve direndi" diye konuştu. Dr. İşcan ise, "Anne bebek arasındaki bağ erkenden kopmuştu. Bunu tekrar tahsis etmek için özel bir bakım uyguladık. Buna 'kanguru bakımı' diyoruz. Diren Demirhan bebekte bu uygulama birinci haftada başladı ve son güne kadar yapıldı" dedi.