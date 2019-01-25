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, virüsü çıkınca karantinaya alındı

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Hayvan pazarı, LSD virüsü çıkınca karantinaya alındı
Denızlı'nın Çivril ilçesindeki hayvan pazarı, karantina yüzünden 3 hafta geçici olarak kapatıldı. Çivril Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocakaya Mahallesi'ndeki bazı küçükbaş hayvanlarda halk arasında çiçek hastalığı olarak bilinen LSD'nin görüldüğü belirtildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin hastalığın belirlendiği işletmeyi karantinaya aldığı bildirilen açıklamada, "İdari ve fenni tedbirler kapsamında Çivril Hayvan Pazarı 3 hafta süreyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kocakaplan da koyun-keçi çiçeğinin ateşli ve bulaşıcı bir hastalık olduğunu, gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.
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Hayvan pazarı, LSD virüsü çıkınca karantinaya alındı
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