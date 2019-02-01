Kick boksçu, tacizciyi tek yumrukta bayılttı

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'ın Karşıyaka'daki bir markete her gün gelerek içki isteyen adam, iddiaya göre market çalışanı kadını rahatsız etti. Kimliği belirlenemeyen adam küfür ederek, kadına sözlü tacizde bulundu. Market çalışanı kadın, adama dışarıya çıkmasını istedi, ama başarılı olamadı. Kadın daha önce ise yaşananları yan komşusu olan kick boks antrenörüne anlatmıştı. Hemen antrenör Coşkun Küçüksayraç'a mesaj atan kadın, yardım istedi. Bunun üzerine markete gelen Küçüksayraç, sarhoş olduğu iddia edilen adamı önce ikna etmek istedi, ama kendisi de başarılı olamadı. Kick boks antrenörü Küçüksayraç, adamın küfür etmeye devam etmesi üzerine tek yumrukla bayılttı. Antrenör, ardından bayılan adamı sürükleyerek dışarı çıkardı. Yaşananlar, kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.