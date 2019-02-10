AGROEXPO Fuarı’na alım heyeti dopingi

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Türkıye'nın en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan AgroExpo 2019 Fuarı kapsamında düzenlenen Alım Heyeti Organizasyonu dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılarla Türk ihracatçıların büyük buluşmasına sahne oldu. Ticaret Bakanlığı desteğiyle, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Fuar İzmir C Holü'nde düzenlenen "Alım Heyeti Organizasyonu"na Rusya, Ürdün, Yunanistan ve Moldova'dan 10 firma katılırken, farklı sektörlerde üretim ve ihracat yapan yerli firmalar ile onlarca ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin yıllık 22,6 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracat rakamına ulaştığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, AgroExpo Fuarı Alım Heyeti Organizasyonu ile amaçlarının Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatını 2023 yılında 40 milyar dolara çıkarmak olduğunu kaydetti.