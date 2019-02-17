Dizel araca LPG

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İzmir'in Bornova ilçesinde Necati İlkgül dizel araçlara LPG takıyor. Firma yetkilisi Necati İlkgül, "Dizel araçlara 4 yıldır LPG takıyoruz. Bunu duyanlar başta çok şaşırıyorlar. Karma sistemde araç hem gaz hem de mazot yakıyor. LPG'de yüzde 20, CNG'de yüzde 25, LNG'de yüzde 30 tasarruf sağlanıyor. Jeneratörlere bile gaz sistemi takıyoruz. Aydın'daki Kipaş Holding'in jeneratörlerine ve delme aparatlarına LNG montajı yaptık. Çok da memnun kaldılar. Bu firma elektrik olmaya dağlık arazide jeotermik sondaj yapıyor. Jeneratörler ve delme aparatları elektrikle çalışıyor. LNG montajının ardından firma yüzde 66 tasarruf sağladı. Delme aparatlarına ve jeneratörlerine LNG dönüşümü yapan başka bir firma yok. Türkiye'de ilk ve tek" dedi. Almanya'dan 8 yıl önce İzmir'e kesin dönüş yaptığını anlatan İlkgül, "Işıkkent Geri Kazanımcılar Sitesi'nde faaliyet gösteriyoruz. Dizel yakıt kullanan ağır vasıtalarda dönüşüm yaptığımızda 90 bin kilometrede, hafif ticari araçlarda ortalama 30 bin kilometre geçtikten sonra maliyet karşılanıyor. Binek araçlarda ise 10 bin kilometrede geçtikten sonra maliyeti karşılanmış oluyor. Araçlara 80 litreden 250 litreye kadar gaz tankı bağlayabiliyoruz. Ancak çok büyük tank takmak araca fazla yük getirdiği için yakıt sarfiyatını arttırabiliyor. Bu nedenle çok büyük tank önermiyoruz" diye konuştu. 2015 yılında İstanbul'da düzenlenen Gas Turkey Fuarı'na katıldıklarını aktaran İlkgül, "Fuara gaz sistemi montajı yapılan bir tırla katıldık. Orada bile görenler gözlerine inanamadı. Bazıları, 'Olamaz böyle bir şey. Gaz sistemi montajı mazotlu bir tıra yapılamaz' dedi. İnsanlar hala dizel araçlara gaz sistemi takılabileceğine ihtimal vermiyor. Ama biz bu işi yıllardan beri yapıyoruz. Her geçen gün yaygınlaşıyor. Bugüne kadar Avrupa'da yaptıklarımızla birlikte toplam 1000 araca otogaz sistemi montajı yaptık. Firmamızın ağını genişleteceğiz. İstanbul, Ankara, Antalya ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yeni bayilikler kurmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.