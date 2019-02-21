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için geri sayım

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Bilfen Giriş Sınavı için geri sayım
AKADEMIK başarısını kendine özgü uyguladığı eğitim - öğretim programları ile harmanlayan Bilfen Okulları, 31 yıllık eğitim tecrübesini şimdi de yeni öğrencilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Tüm kampüslerinde cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak Bilfen Giriş Sınavı için son başvuru tarihi yarın olarak açıklandı. Başvurular, 2 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile öğrencinin eğitim görmek istediği okula velisi tarafından yapılabilecek. Bu yıl İstanbul, Ankara, Kayseri, İskenderun, Antalya, İzmir ve Bursa kampüslerinde toplam 19 bin öğrenciye eğitim hizmeti veren Bilfen Okulları, 2019 - 2020 öğretim yılında Ankara Çukurambar ve Gaziantep'te açılacak yeni kampüsleri ile büyümeye devam edecek.
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Bilfen Giriş Sınavı için geri sayım
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