Bu fabrikada çalışan tüm personel kadın

BUGÜN NELER OLDU

Gönen ilçesinde tekstil işiyle uğraşan işletme sahipleri Sebahattin ve Kazım Ayanoğlu, ev hanımlarına istihdam sağlıyor. Şirket, Gönen ekonomisine de katkıda bulunuyor. 120 kadının çalıştığı fabrikada üretilen kıyafetler, Gönen'den tüm Türkiye'ye ulaşıyor. Çalışan kadınlardan kimi kazandığı parayla ailesinin geçimini sağlarken, kimi de eğitim masraflarını karşılamanın mutluluğunu yaşıyor. İşletme sahiplerinden Sebahattin Ayanoğlu, 2009 yılından beri fabrikada çalışanların neredeyse tamamının kadınlardan oluştuğunu söyledi.