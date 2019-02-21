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Bu fabrikada çalışan tüm personel kadın

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Bu fabrikada çalışan tüm personel kadın
BALIKESIR'IN Gönen ilçesinde tekstil işiyle uğraşan işletme sahipleri Sebahattin ve Kazım Ayanoğlu, ev hanımlarına istihdam sağlıyor. Şirket, Gönen ekonomisine de katkıda bulunuyor. 120 kadının çalıştığı fabrikada üretilen kıyafetler, Gönen'den tüm Türkiye'ye ulaşıyor. Çalışan kadınlardan kimi kazandığı parayla ailesinin geçimini sağlarken, kimi de eğitim masraflarını karşılamanın mutluluğunu yaşıyor. İşletme sahiplerinden Sebahattin Ayanoğlu, 2009 yılından beri fabrikada çalışanların neredeyse tamamının kadınlardan oluştuğunu söyledi.
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Bu fabrikada çalışan tüm personel kadın
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