Buca adayından noter onaylı söz

İZMİR'DE, AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan, seçilmesi halinde ilçe için yapmayı planladığı projeleri anlattı. Menderes Caddesi üzerindeki seçim ofisinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Arslan, vaatlerini, açıkladığı tarihte yerine getirememesi halinde, ertesi gün görevinden istifa edeceğini belirterek, istifa sözünü de noter onayı ile taahhüt altına aldı. AK Parti'nin Buca adayı Mustafa Arslan, ilçede hayata geçirmeyi planladığı projelerini açıkladı. Buca'daki seçim ofisinde toplantı düzenleyen Arslan, seçilmesi halinde belediyenin gelir ve gider kalemlerini her 3 ayda bir halka ilan edeceğini ve kentin merkezinde bir utanç abidesi gibi duran cezaevini kaldıracağını söyledi. Siyasi vaatlerin de yaptırımın olması gerektiğine vurgu yapan Arslan, "Sözlerimi yerine getiremezsem 5 yıllık dönemin sonunu beklemeden derhal istifa edeceğim. Bu istifa vaadini de Buca 24'üncü Noter onayı ile taahhüt altına alıyorum" dedi.

BUCA İÇİN 59 PROJE

Herkesin gururla yaşayacağı bir Buca hedefi ile yola çıktığını ve 9'u İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'ye ait olmak üzere toplam 59 proje hazırladıklarını anlatan Arslan, "Bugün noter onaylı olarak sözünü verdiğimiz, cezaevinin 3.5 yıl içinde Buca'dan kaldırılması, en önemli projemizden birisidir. Cezaevinin kaldırılması ile Buca'nın nefes alacağı 75 bin metrekarelik Buca Şehir Parkı'nı halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu.

ULAŞILABİLEN BUCA

İşte Arslan'ın projelerinden bazıları şöyle; Trafiği saç baş yolduran değil, hızla ulaştırabilen bir Buca için birçok alternatif yolları hayata geçirecek; araç alt ve üst geçitleri, kavşak düzenlemeleri, metro ve tramvayla takviye edilmiş toplu ulaşım hatları ile trafik ve ulaşım sorunlarını geride bırakmış bir Buca planladık. Temizlik ve çöplerin toplanması noktasında İzmir'de bir ilke imza atacağız. Çöpten her yıl 65 milyon gelir elde eden bir Buca Belediyesi ile sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olacak bir atık toplama ve dönüştürme devrimine imza atacağız. 5 YILDIZLI KÖY

5 yıldızlı öğrenci köyü projesi ile üniversiteli kardeşlerimize uzanacağız. Buca'yı onlar için de gururla yaşanacak ve eğitim alınacak bir kent haline getireceğiz. Marka ve katma değeri yüksek Buca Park Orman Projemiz de var. Orman içerisinde konumlandırılmış, tamamen doğa ile iç içe ve içerisinde açık- kapalı yüzme havuzları, günlük, haftalık, aylık kiralanabilecek orman evleri, gezi, yürüyüş, koşu ve outdoor oyun parkurları ve park orman, restoran ve kafeteryalar, SPA merkezi, toplantı salonları, açık- kapalı çocuk oyun alanları bulunan, tüm Buca ve İzmirlilerin nefes alabilecekleri muhteşem bir doğa içi park olacaktır.

TÜRKİYE PARKI

İlçede yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanda Türkiye haritası baz alınarak Türkiye Park ve Tarih Yolu kuracağız. Bu park gerek yerli gerekse yabancı turistlerin uğrak noktası olacaktır. Her bölgenin kendine has kültürünü yansıtmakla birlikte tarihi ve coğrafyayı insanlara gezerek anlatacak olan bu projede, yaklaşık 20 kilometrelik bisiklet yolu ve çeşitli sosyal alanlar yer alacak. Buca'da yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızın sağlıklı konutlarda yaşaması için TOKİ eliyle 1000 yeni konut yapımını hedefliyoruz. Böylece Buca'nın hem kentsel dönüşümüne katkı sağlamış olacağız hem de kendi imkanları ile konut sahibi olamayacak vatandaşlarımızı devletin sübvanse etmesiyle ev sahibi yapmış olacağız.

BUCASPOR'A DESTEK

Buca sporumuzun tekrardan Süper Lig'de mücadele etmesi için Bucaspor Akademi'ye gereken her türlü destek verilecek. Ayrıca Buca sınırları içerisinde yer alan tüm amatör spor kulüpleri her türlü branşta şartsız desteklenecek.