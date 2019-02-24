İzmir’in harekete geçme vakti geldi

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AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir'in tarihi ve kültürel mirasıyla da bir adım öne çıktığını söyledi. Necip Nasır, AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin "10 Numara İzmir" sloganıyla açıkladığı projeler arasında yer alan tarih ve kültür projelerinin kent için önemine dikkat çekti.İzmir'in köklü geçmişinin gelecek kuşaklara aktarılması gibi tarihi bir sorumluluk üstlendiklerini kaydeden Nasır, "Kadifekale'den Bayraklı'ya uzanan bir alan, İstanbul'un tarihi yarımadası gibi İzmir'in tarihi bölgesi olarak ayağa kaldırılacak. Kemeraltının restore edilmesi ile ilgili çalışmalar Damlacık'tan başlayacak. Yeşildere vadisi, imar planına uygun yapılar ile yeniden düzenlenecek. Kadifekale'ye çıkıldığında İzmir'i tepeden görecek hem nostaljik hem de modern bir teleferik hizmete girecek. Kent turizmine önemli değer katacak olan Türkiye'nin en büyük, Dünya'nın sayılı arkeoloji ve medeniyetler müzesi yapılarak sergilenmeyi bekleyen milyonlarca eser ziyarete açılacak. İzmir'de tüm tescilli tarihi yapılar; hamamlar, ibadethaneler, çeşmeler, evler, köprüler restore edilerek İzmirin tarihi dokusuna ve turizmine yeniden kazandırılacak" dedi. Nasır, özellikle bilim, yazılım, teknoloji, tarım ve sanayi sektörlerine yoğunlaşılacağının altını çizdi. İzmir'in ekonomik anlamda önemli kaynaklara sahip olduğunu ve bu kaynakların gerçek potansiyelinin hayata geçirilmesi vaktinin geldiğini dile getiren Nasır, "Yeni yatırımlar kapsamında İzmir Gaziemirdeki Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesine ek olarak yeni serbest bölgeler kurulacak. OSB'lerin kurulamaması sorunu da çözülecek. İzmir için en önemli projelerden biri kentin bir bilim teknoloji ve yazılım vadisine kavuşturmak olacak. Karaburun Urla bölgesinde 40 milyon metrekarelik bir alanda inşa edilecek olan vadi, sıfıra yakın katsız yapılaşma ile oluşturulacak. Bu hedeflerle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüs alanına kurulacak olan vadi, dünyanın en cazip serbest Bilim, Teknoloji ve Yazılım Vadisi haline gelecek" diye konuştu.