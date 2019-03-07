Oğlunun sağlığına kavuşmasını istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Torbalı ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde yaşayan Bedriye Özbek, 9 yıl önce 3'üncü çocuğuna hamile kaldı. Anne karnındayken bebeğinin cücelik, iskeletsel anomaliler ve olağandışı küçük baş boyutu olarak nitelenen ve ender görülen Mikrosefalik Osteodisplastik Primordial Dwarfism (MOPD) Tip 2 hastası olduğu belirlendi. Ancak, buna rağmen Özbek, 'Burak' adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi. 35 santimetre boyunda doğan ve doğumundan itibaren de tedavisine başlanan Burak, şu an 8 yaşına geldi. Boyu bugüne kadar sadece 35 santimetre uzadı. 9 aylık bebek kıyafetleri giyen Özbek'in gelişimi son yıllarda daha da durdu. Anne Bedriye Özbek (33), beyin damarlarında da tıkanıkolan oğlu tedavisi için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi.