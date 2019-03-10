Göztepe çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 7 maçta aldığı 1 galibiyet, 5 yenilgi ve 1 beraberlik ile 16. sıraya kadar gerileyen Göztepe, teknik ekipte yaşanan değişiklik sonrası geçtiğimiz hafta Konya deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönerek toparlanma sinyali vermişti. Göz-Göz, bugün kendi sahasında ağırlayacağı Kasımpaşa'yı yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın ilk adımını atmak istiyor. İzmir temsilcisinde kart cezalısı Kadu ile sakatlıkları bulunan Traore, Hakan ve Atakan forma giyemeyecek.



POKO BELİRSİZ, AGBENYENU GÖREV BEKLİYOR

HAFTA içinde midesinden rahatsızlık geçiren Poko'nun durumu maç saatinde netlik kazanacak. Tedavisi tamamlanan Agbenyenu ise teknik direktör Tamer Tuna'nın görev vermesi halinde oynayabilecek. Ligin ikinci yarısında Göztepe gibi kötü bir başlangıç yapıp, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kasımpaşa zorlu karşılaşma öncesi tek eksik var. İstanbul ekibinde, Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazanmıştı.