Başkanlıktaki kırmızı çizgim kul hakkı oldu

BUGÜN NELER OLDU

İttifakı Torbalı Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, mahalle ziyaretlerine Arslanlar ile devam etti. Köy kahvesinde Arslanlar halkı ile bir araya gelen Başkan Görmez, "5 yıllık görev süremiz boyunca kırmızı çizgimiz dürüstlük, kul hakkı ve her kesime eşit hizmet oldu. Yaptığımız onca hizmete rağmen, hakkımızda az çalıştı diyebilirler ama hiç kimse, 'şu vatandaş mağdur edildi, kasti olarak fabrikasına, inşaatına, işyerine ruhsat verilmedi' diyemez" diye konuştu. Başkan Görmez, "5 yıldır görevdeyiz, bu süre boyunca kamu ve belediye hizmetlerinde en fazla hizmet eden belediye olduk. Allah'a şükür bizim başımız dik, alnımız ak, yüzümüz açık bir şekilde karşınıza çıktık" ifadelerini kullandı.