Kemeraltı’nda bu kaçıncı?

İzmir'in kent merkezindeki en ünlü turistik merkezlerinden Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bozuk yollar vatandaşların takılıp düşmelerine neden oluyor. Geçtiğimiz hafta alışveriş yapmak üzere Kemeraltı'na gelen yaşlı bir kadın, bozuk yolda bubi tuzağını andıran çukura takılarak düştü. Yüzünü yere çarpan talihsiz kadının burnundan kanlar geldi. Çarşı esnafının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan kadının çekilen röntgen filminde burnunun kırıldığı tespit edildi. Bir haftadır açık olan ve yürüyen vatandaşların takılıp düşmesine sebep olan çukurun son kurbanı yaşlı bir kadın oldu. Günde 4-5 kişinin düşmesine sebep olan çukur için Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaflar hergün hem İzmir Büşükşehir Belediyşesi'ni hem de Konak Belediyesi'ni arayarak şikayette bulunduklarını belirtti. Ancak bozuk yolun düzeldilmesi için yapılan şikayetlere ne Büyükşehir ne de Konak Belediyesi'si bir reaksiyon göstermedi.

DEFALARCA ARADILAR

Hergün birçok kişinin düşmesi ve yaralanmasından sonra esnaf yeter artık dedi. Belediyelerin ilgisizliği üzerine, çarşı esnafı şikayetlerini ısrarla yineledi. Telefonla çok sayıda şikayetlerini belirten esnafa hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Çarşı esnafı 1 haftadır yaptırım olmayınca toplanıp soluğu belediyede aldı. 'Bir şeyide zamanında yapsalar şaşıracağız' diye sitem eden vatandaşlar 1 haftanın sonunda çukuru kapattırmayı başardı. Çukurun 1 haftadır onlarca kişinin düşmesine sebep olduğunu belirten Kemeraltı çarşısı esnaflarından Dilek Uzun (50), "Belediyenin akıllanması uzun sürdü. Ancak bu kadar insan düştükten sonra kapatabildiler" dedi. Şikayette bulunan esnaflardan Umut Yetmez (29), "Gerçekten ilginç bir durum, kaç kere aradık sayısı belli değil. Burada insanların düşmesi, yaralanması umurlarında değil' dedi. Alışveriş için kemeraltı çarşısında bulunan Yılmaz Sarıkaya ise, "Çok işlek bir yol burası, ben de geçerken düşme tehlikesi geçirdim. Hatta etraftaki esnaflara serzenişte bulundum" dedi. Esnaf ise, "Belediye gelmiyor kaç kere şikayette bulunduk ciddiye alan yok' diye konuştu.