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hastası evde fizik tedavi istiyor

Giriş Tarihi: 14.3.2019
DMD hastası evde fizik tedavi istiyor
İZMİR'IN Karşıyaka ilçesinde, kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Hasan Irmak'ın (19) evde aldığı fizik tedavi hizmeti geçen Eylül ayında kesildi. Hasan'a tek başına bakan annesi Ayşe Irmak, oğlunu evden çıkarıp fizik tedaviye götürmenin imkansız olduğunu söyleyerek, "Fizik tedavi alırken kameralarla kayıt yapılması gerekiyormuş. Fizik tedavi merkezine kendi imkanlarımızla gidersek gideceğiz. Ama 5'inci katta oturuyoruz. Ben tek başıma Hasan'ı nasıl taşırım? Bir günü bir gününe uymuyor. Hastalarımızı ölüme terk etmesinler" diye konuştu.
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DMD hastası evde fizik tedavi istiyor
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