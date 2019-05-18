İzmir en güvenli kentler arasında

İzmir İl Emniyet Müdür Hüseyin Aşkın, makamındaki ekranlardan kentin dört noktasında bulunan 2 bin 900 MOBESE kamerası ile kenti izliyor. Aşkın, 155 Polis İmdat Hattı'na gelen şikayetleri de inceliyor. Huzur ve güveni sağlamak için çalıştıklarını belirten İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Her taraftayız. Polis sayımız azalmış olmasına rağmen her yerdeyiz ve görünürüz. Terör operasyonlarımız çok iyi gidiyor. Risk analizinden bin 700 terörist yakaladık. Sürekli risk analizi yapıyoruz" dedi. Uyuşturucudan ölümlerin de azaldığına dikkat çeken Aşkın, "Geçmiş yıllarda haftada en az 3 kişi ölürken 2019 yılında 2 kişi öldü" dedi.

DUVARDAN IZLIYOR

Geçen günlerde trafik denetimlerinde trafik polislerini darbeden alkollü 3 sürücünün tutuklandığına dikkat çeken Aşkın, "Kontrollerimizi arttırdık. Üç farklı olayda alkollü üç sürücü, ceza yazacağımız için polise saldırdı, biri yüzünü tırnakladı. Kimi alkolmetreye üflemek istemiyor, polisin elinden cihazı almak istiyor, kimi yumruk sallıyor. Üç kişi tutuklandı. Bunun caydırıcı olacağını düşünüyoruz" dedi. Makamındaki duvar şeklindeki ekranın bir bölümünden Konak'ta uyuşturu satışı yapıldığı tespit edilen 129 noktayı anlık olarak takip eden Aşkın, "Bu noktalardan 86'sı sabit diğerleri hareketli. Her noktada ekiplerimiz var. Uyuşturucu sattırmıyoruz" diye konuştu. Öte yandan 2012 yılında Ankara Gazi Üniversitesi'nde yazdığı 'Terör ve algı yönetimi' konulu doktorasını kitaplaştırmayı düşündüğünü belirten Aşkın, "Bu alanda yazılmış bir kitap yok. Benim mesleki deneyimim ve yaşadığım olaylardan örnekler de olacak. Önemli bir kaynak kitap olacağına inanıyorum. Gelirini şehit çocuklarına vereceğim" dedi.