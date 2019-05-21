Akhisar’ın rakibi yine G.Saray!

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sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Akhisarspor, G.Saray'la TFF Süper Kupa maçına çıkacak. Süper Lig'e veda eden Akhisarspor, Türkiye Kupası'nı kaptırdığı G.Saray'ın ligi şampiyon tamamlamasıyla TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazandı.
Sezon başında G.Saray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki sezonun başında yine G.Saray'a rakip oldu. Akhisarspor, Süper Lig'deki 7. sezonunda kendi evinde en az puan topladığı sezonu geride bıraktı. Ege temsilcisi Süper Lig'e ilk çıktığı ve maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamak zorunda kaldığı 2012- 2013'te 17 karşılaşmada 20 puan toplamıştı.