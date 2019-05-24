‘Sen burjuva artığısın’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tüm tepkilere rağmen tarihi Şato Restoranı, başkanlık konutu yapıp yerleşmesi eski CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş'ı fena kızdırdı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki kişisel adresinden daha önce 'kararından vazgeç' çağrısı yaptığı Soyer'e yüklenen Karataş, "Sana bir şey söyleyeyim mi... Sen ne CHP'lisin...Ne de solcu...Ne de halksın... İçi başka dışı başkasın... Sen kamu parasını har vurup harman savuransın... Sen, şatafatlı lüks yaşamayı seven, bir burjuva artığısın" dedi. Sosyal medyaya bomba gidi düşen paylaşım çok sayıda partilinden de destek aldı. 31 Mart yerel seçimlerinden CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, Varyant'taki tarihi eski Şato Restoranı başkanlık konutuna dönüştürme kararı aldı. Egeli SABAH'ın manşetine taşıdığı haber kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Haber kısa sürede sosyal medya aracılığı ile yayılırken Soyer'in takipçileri Şato'nun konuta dönüştürülmesine ilişkin kararı karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Süreç içinde Soyer'e en büyük tepki eski CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş'tan geldi. Sabah'a konuşan Karataş, Soyer'e 'Kararından vazgeç' çağrısında bulundu.

"IÇINE GIRDIK, OTURDUK"

Eleştirilere kulak tıkamayı tercih eden Soyer, "Biz bir tadilat yapmadık. Yeni bir şey inşa etmedik. İçine girdik ve oturduk. Burası yeni ikametgahımız" dedi. CHP'li Karataş, bu gelişme sonrası Başkan Soyer'i sosyal medya üzerinden eleştirdi. Soyer'in 'İzmir için aşkla'

sloganını 'Şatoda aşkla' olarak ti'ye alan bir yazı yazan Karataş, yaşananlara şaşırmadığını dile getirdi. Şatoyu konuta çevirdiğini dile getiren Karataş, Soyer'i özetle şu cümlelerle eleştirdi: "Hani sen halkçıydın. Hatta sosyalisttin. İnsan diyordun. Aşkla İzmir diyordun. Nooldu senin solculuğun, halkçılığın. Sayın Tunç Soyer, hadi bırakalım şatonun tarihi kimliğini, ikinci derecede arkaolajik sit alanı içerisinde olduğunu, buranın konut olamayacağını. Yahu, burası dört buçuk dönüm arazi içerisinde bir yapı. Her taraftan tecrit edilmiş. Tel örgülerle kapalı. İçerisinde tarihi ağaçlar orman gibi. Sen şimdi yetmezmiş gibi. Etrafına jilet tel de yaptırıyormuşsun. İçeride tadilat. Kızlara manzaralı konforlu odalar. Etrafta konu yok, komşu yok. Selam vereceğin, sabahları günaydın diyeceğin, bir komşun yok. Sen nasıl halkçı bir belediye başkanısın ki her tarafı tecrit edilmiş bir yerde oturmayı içine sindirebiliyorsun

." SEN BIR TIYATROCUSUN

Soyer'in eleştirenlere de kötü niyetli olduğunu söylediğini ifade eden Karataş, "Şakalak bakalak kendini savunuyorsun. Yok makam aracı kullanmıyacakmışsın. Yok yine bisikletle işe gidecekmişsin. Laga lugayı bırak sayın Soyer. Sen bu uydurma gerekçelerle halkı kandıramazsın. Burası Seferihisar değil. Sana bişey söyleyeyim mi. Sen ne CHP'lisin, ne de solcu, ne de halksın. İçi başka dışı başkasın. Sen kamu parasını har vurup harman savuransın. Sen, şatafatlı lüks yaşamayı seven. Bir burjuva artığısın. Sen bir tiyatrocusun."