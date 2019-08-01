Kaymakam’dan sürpriz ziyaret

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Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, dün sabah saat 06.30 sıralarıda Küçük Menderes Ovası'nda tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere çeşitli illerden çalışmak için gelen, aralarında kadınların da bulunduğu mevsimlik işçilere, 'Kolay gelsin' diyen Kaymakam Tanrıseven, bir süre sohbet edip, sıkıntılarını dinledi. Kendisini karşılarında görünce şaşıran mevsimlik tarım işçileri ile domates ve biber de toplayan Kaymakam Tanrıseven, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden çalışmak için Tire'ye gelen tarım işçilerinden Ali Çetiner, Askeri Fidan, Mehmet Said Özçelik ve Yasin Çelik, Kaymakam Tanrıseven'i görünce ayrı bir mutluluk yaşadı. Kaymakam Tanrıseven'i daha önce Vali Yardımcısı ve Çınar Kaymakamı olduğu dönemden tanıyan işçiler, sarılarak hasret giderdi. Devletin varlık sebebinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirten Kaymakam Hasan Tanrıseven, "Bu vatan için çalışan, üreten herkes başımızın tacıdır. Ne kadar fazla üretirsek ekonomimiz o kadar güçlenir. Tarım işçilerimizin sorunları bizim sorunumuzdur. Her yıl gelip tarım işçilerimizi ziyaret eder onların sorunlarını dinler, çözüm bulmaya çalışırım. Vatandaşımızın yüzü gülerse devletin de yüzü güler" dedi.