Şehzadeler’e diş sağlığı merkezi

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Yunusemreilçesinde hizmet veren Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine bağlı olarak hayata geçirilen Şehzadeler Ağız ve Diş Sağlığı Semt Polikliniği yarın 8 diş hekimiyle birlikte hizmet vermeye başlayacak. Eski Manisa Devlet Hastanesi'nde hizmete girecek olan semt polikliniğinde dişle ilgili tüm tedaviler gerçekleştirilecek. Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, "Ağız ve Diş Sağlığı Semt Polikliniği, pazartesi günü hizmete girecektir. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız diş sağlığı hizmetlerini buradan alabileceklerdir. Hastalarımız diş muayenesi, dolgu, sabit ve hareketli diş protezi, kanal tedavisi, periapikal ve panoramik röntgen çekimi gibi diş ile ilgili tüm tedavileri Şehzadeler Ağız ve Diş Sağlığı Semt Polikliniğimizden gerçekleştirebilecektir. Tüm hastalarımıza sağlıklı günler dileriz" dedi.