İzmirli yüzücü Emre Şakçı’nın Tokyo gururu

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İzmır doğumlu milli yüzücü Emre Şakçı, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Turkcell Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'ndaBüyük bir başarı elde eden 22 yaşındaki sporcu hem İzmir'in hem de Türkiye'nin gururu oldu.2017'DE DÜNYA REKORUİzmır'de 2001 yılında havuz macerasına başlayan Emre Şakçı, 2005'te Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'nde lisanslı olarak yüzmeye başladı.