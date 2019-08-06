Devlet okulundan gururlandıran başarı

Dünya Robot Olimpiyatları (WRO) 1-4 ağustos tarihleri arasında Danimarka'da düzenlendi. Çocuk ve gençlerin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirebilecekleri ve bu alanda yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bir platform olan WRO programı, Türkiye'de 2014 yılından beri Bilim Kahramanları Derneği tarafından yürütülüyor. WRO Türkiye 2019,

24 farklı şehirden 206 takım, toplamda 579 çocuk ve gencin katılımıyla 4 Mayıs'ta Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. 7 farklı klasmanda 14 takım uluslararası turnuvalara katılma hakkı kazandı. İzmir'den Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi 'RoboKod SKAL' takımının da bulunduğu 7 takım, 1-4 Ağustos 2019 tarihlerinde Danimarka'da düzenlenen World Robot Olympiad Friendship Invitational 2019 Turnuvasına katılarak Türkiye'yi temsil etti.

'GÖZ DOLDURUYORLAR'

Smart Cities (Akıllı Şehirler) temasıyla, 32 ülkeden 158 takımın katılımıyla Danimarka'da düzenlenen,WRO 'Açık Kategori Yıldızlar Klasmanı'nda ülkemizi temsil eden tek devlet okulu Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi RoboKod SKAL takımı, "Trafikte Akıcılık" projesiyle dünya 5.si oldu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Öğrencilerimiz Nejla Berfin Gün, Ege Kabapınar, Gönenç Yusuf Durgan ile takım koçu Gürcan Baba'dan oluşan 'RoboKod SKAL' takımımızı tebrik ediyoruz. Öğrencilerimiz, ülkemizi temsilen katıldıkları olimpiyatlarda yaptıkları proje ve kazandıkları dünya derecesi ile hepimizin haklı gururu oldular. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz son yıllarda yaptıkları başarılı çalışmalar ile sadece ülkemizde değil uluslararası arenada da başarılarıyla göz dolduruyor. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Sorumluluklarının farkında olan bu çocuklarımızı ve çocuklarımızın yetişmesinde emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizin ailelerini tebrik ederim" diye konuştu.