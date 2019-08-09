Genç tiyatrocular şehit ailelerine gitti

BUGÜN NELER OLDU

Kula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kula'da Değerli Zamanlar' projesi kapsamında tiyatro kursu öğrencileri, şehit aileleri ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun da eşlik öğrencilere eşlik ettiği ziyaretler kapsamında Şehit Özel Harekat Polisi Nedim Erbay, Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin aileleri ziyaret edildi. Ziyaretlerde şehit aileleri ve yaşlı ailelere çiçek takdim eden tiyatro kursu öğrencileri, şehit aileleri ile yaşlı vatandaşların yaklaşan kurban bayramlarını kutladı. Kula Kaymakamı Kemal Duru, kurs kapsamında eğitim gören öğrenciler ile çeşitli projeler yapacaklarını da kaydetti.