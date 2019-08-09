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Muhtar ile azası tabancayla vuruldu

Giriş Tarihi: 9.8.2019
Muhtar ile azası tabancayla vuruldu
DENIZLI'NIN Çal ilçesindeki bir eğlence yerinde çıkan silahlı kavgada, İsabey Mahallesi Muhtarı Deniz Arıkan ve azası Ömer Gökçe, tabancayla vurularak yaralandı. Süller Mahallesi'ndeki bir eğlence yerine giden İsabey Mahallesi Muhtarı Deniz Arıkan ve azası Ömer Gökçe ile mekanda bulunan bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından Arıkan ve Gökçe'ye tabancayla ateş edildi. Açılan ateşte Arıkan ve Gökçe vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıkan ve Gökçe'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Gökçe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Muhtar ile azası tabancayla vuruldu
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