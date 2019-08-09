Tsugaru Boğazı’nı yüzerek geçecek

İZMIRLI Emre Erdoğan (33), 2 yaşında öğrendiği yüzmede Türkiye'nin adını dünyaya duyurmak için saatler boyu süren kara ve açık su antrenmanları yapıyor. Çanakkale, Marmaris, Datça ve Kaş'ta düzenlenen ulusal organizasyonlarda defalarca Türkiye şampiyonu olan, yurt dışında da Cebelitarık, Manş ve Catalina'yı aşan Emre Erdoğan, 18 Ağustos'ta Japonya'da Tsugaru Boğazı'nda kulaç atacak.

33 KİŞİ GEÇEBİLDİ

Tsugaru Boğazı'nı geçen ilk Türk olmayı hedefleyen Erdoğan, aynı zamanda, ABD'li yüzücü Steven Munatones'in 1990 yılında elde ettiği 6 saat 11 dakikalık dünya rekorunu da kırmaya çalışacak. Alaçatı'da antrenman yapan Emre Erdoğan, 25 yaşından sonra açık suda yüzmeye başladığını belirtti. Ocean's Seven parkurlarının 3'ünü tamamladığını belirten Erdoğan, "Honshu ve Hokkaido arasındaki 30 kilometrelik parkur çok zor. Tsugaru Boğazı'nda dünyanın en iyi yüzücüleri şansını deniyor. Bizim ilk hedefimiz boğazı geçebilmek, ikinci hedefimiz de dünya rekoru elde edebilmek. Bugüne kadar bin kişi bu boğazı geçmeyi denedi ancak 33 kişi başarılı oldu" dedi. Emre Erdoğan, Türk bayrağını Japonya'da dalgalandırmayı çok istediğini sözlerine ekledi.