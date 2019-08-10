Bayrama hazırız

Tatilcilerin gözde mekanlarından Çeşme ve Alaçatı gibi turistik yerlerin bulunduğu İzmir'de, 13 binden fazla polis, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların güvenliği için görev yapacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatilci yoğunluğun yaşanmasının beklendiği İzmir'de, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların güvenli bir şekilde tatil yapması için tedbirler aldı. Kentte bugünden itibaren başlatılan güvenlik tedbirleri kapsamında 13 binden fazla polis, tatil boyunca uygulama ve denetim yapacak. Tatil boyunca uygulama sayısı 2 katına çıkarılırken, güvenlik tedbirleri de artırıldı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, bayram tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında 24 saat görev yapılacağını söyledi. Aşkın, 3 bin Kent Güvenlik Sistemi kamerasıyla da denetimlerin yapılacağını belirterek, "Bayram boyunca uygulama sayımızı 2 katına çıkardık. Özellikle turistik bölgeler olan Çeşme, Seferihisar, Urla ve Dikili gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olacağı yerlerde güvenlik tedbirlerini daha da artırdık. Eğlence merkezlerinde denetimlerimizi artıracağız. Çeşme ve Alaçatı da otoyol girişlerinde 24 saat ekiplerimiz uygulama yapacak" dedi. Bayram tedbirlerinin uygulamaya konulmaya başlandığını vurgulayan Aşkın, özellikle yola çıkacak vatandaşların daha dikkatli olmalarını, aşırı hızdan kaçınarak alkollü araç kullanmamalarını istedi. Kara yollarında vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için yaklaşık 5 kilometrede bir ekibin bulunacağını aktaran Aşkın, 13 binden fazla personelle vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlayacaklarını bildirdi. Aşkın, vatandaşların Kurban Bayramını tebrik edip, her türlü olumsuzlukta 155 Polis İmdat hattını aramalarını istedi.



KESİM YASAĞINA UYMAYANA CEZA

İZMIR Büyükşehir Belediyesi, yedi adet taşınabilir kurban konteyneri ile Aliağa, Bayındır, Bergama, Kiraz, Ödemiş, Selçuk ve Urla mezbahalarında kesim hizmeti verecek. Kesimler için ayrıca 15 çadır kurulacak. Kurban satış ve kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak. Belirlenmiş yerler dışında kesim yapan ya da atıklarını gelişigüzel atanlara 105 TL ceza kesilecek. Kesim yerini tercih etmeyip; park, bahçe ve sokak ortasında kesim yapan kişilere 232 TL idari para cezası kesilecek. Öte yandan İzmir'in tarihi Kemeraltı

ÇARŞISI'NDA DA BAYRAM YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR.

MANİSA Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Kurban Bayramı'nda yola çıkacaklara önemli uyarılarda bulundu. Karaağaç, hem yolcuların hem de şoförlerin diken üstünde değil güven içinde seyahat etmelerini istedi. Yaklaşan bayram öncesi tedbirlerin artırıldığını söyleyen Karaağaç, "Üzüntü yaşamak istemiyorsak mutlaka trafik kurallarına uyalım. Sevdiklerimizi kaybetmeyelim. Sadece uyarılarımız bayramlar için değil her zaman geçerlidir" diye konuştu