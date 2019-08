İzmir, Avrupa’dan çok daha güvenli

BUGÜN NELER OLDU

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törende emniyet personelinin bayramını kutladı. İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve yardımcıları ile her rütbeden personel, bayramlaşmak üzere Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bir araya geldi. Hüseyin Aşkın, tek tek tokalaştığı emniyet personelinin bayramını tebrik etti. Törende konuşan Aşkın, "Kurban Bayramı'nda birkaç ziyarette bulundum. Konuştuğum kişiler bana, 'Biz kendimizi İzmir'de çok huzurlu hissediyoruz' dediler. Eminim ki size de söylüyorlar. Bunları duyunca bütün yorgunluğumuz gidiyor. Bunun bir sonu yok arkadaşlar. Herkesin gıpta ile baktığı bir nokta. Biz birlikte güçlüyüz. Önemli işler başardık. Bunun bir sonu yok. Daha iyinin daha iyisi var. Hiç kimsenin üzülmediği, hiç kimsenin suçlardan zarar görmediği, hiçbir çocuğun trafik kazaları sonucunda yetim kalmadığı, hiç bombaların patlamadığı, hırsızların, namussuzların ve soysuzların olmadığı bir kent hayal ediyoruz" şeklinde konuştu.Polis sayıları olarak kendilerinden çok daha fazla personele sahip Amerika ve Avrupa'da birçok kent olduğunu anlatan Hüseyin Aşkın, "Polis sayıları bizlere göre çok daha fazla. Biz minimum polisle bunu başarıyoruz. İzmir bugün bütün Avrupa kentlerinden daha güvenli. Şu anda Çeşme ilçemizde 1 milyona yakın insan var. Seferihisar'da, Dikili'de, Urla'da her yerde yerli yabancı turist var. Huzur içinde tatillerini yapıyorlar. Bu büyük bir emekle oluyor. Bunun ülkemiz ekonomisine ne kadar katkı sağladığını hepiniz biliyorsunuz. Bunun daha iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız olması gereken personelinin yarısıyla çalıştı. Türkiye futbol liglerindeki en güvenli maçlar İzmir'de oynandı. Nasıl bir gurur değil mi? Bunların hepsini planlıyoruz, yapıyoruz. Herkes bu işe kendini verdi. Emekle kararlılıkla üzerine gidiyoruz" dedi.Aşkın, "Terörle mücadelede son 3 yılda PKK'ya yönelik 150 operasyon yaptık. Dile kolay. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubemiz'in büyük emeği var. İzmir'de herkes biliyor ki organize suç çeteleri her yerde cirit atamıyor. İzmir'de herkes biliyor ki suç işlerse yakalanma ihtimali çok yüksek. Türk polis teşkilatının tek bir hedefi vardır. O da büyük Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma ülküsünü kendine düşen tarafını yapmak. Ülkede güven ortamı varsa, bilim de gelişir, sanat da gelişir. Bombalar patlarsa, insanlar kendini güvende hissetmiyorsa bunların hiçbiri olmaz. Mutlak suretle ülkede kentte güven ortamı hissedilmelidir. Bunu da hissettirdiğiniz için başınızdaki bir büyüğünüz olarak sizlere teşekkür ediyorum" dedi.