İzmir iş dünyasından 2. çevre yolu çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR-İstanbul Otoyolu'nun tamamlanmasının ardından, şehir içindeki trafik yükünün azaltılması için İzmirli sivil toplum kuruluşu başkanlarından ikinci çevre yolu çağrısı geldi.İzmir, özellikle son yıllarda aldığı göçlerle hızla büyüyen bir kent. İstanbul'un başta trafiği ve zorlu yaşam koşulları, insanları İzmir'e yönlendiriyor. Bu sebeple daha sonra daha yoğun bir trafik problemi ile boğuşmamak adına ikinci bir çevre yolunun hızla İzmir'e kazandırılması gerekiyor.İzmir'in en büyük ihtiyacı konusunda bir fikir beyan etmek gerekirse, açık ara ikinci çevre yolu ihtiyacını bir numaraya yazabiliriz. Bu konuda merkezi hükümetin planlaması olduğunu biliyoruz, İzmir İstanbul Otoyolu'nun açıldığı bir dönemde, sıranın bu ikinci çevre yoluna geldiğini düşünüyor ve bekliyoruz.İkinci çevre yolu artık bir proje olmanın ötesine geçerek İzmir için hızla yapılması gereken bir ihtiyaç haline gelmiştir. İzmir'e İstanbul trafiği yakışmıyor, bunun önüne geçmeliyiz. Bu konuda üzerimize düşen bir görev varsa bundan kaçmayız.