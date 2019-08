Abimden utanıyorum

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçtiğimiz mayıs ayında üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan, "Deney yapıyorum" diyerek anne ve babasını hazırlayıp içirdiği siyanürlü şerbet ile öldürdü. Gözaltına alınan Mahmut Can Kalkan çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Buca Cezaevi'ne gönderildi. Burada sadece 1 gün kalan Kalkan, şizofren teşhisi konularak tedavi edilmek üzere Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve babasını öldüren Mahmut Can Kalkan'ın 16 yaşındaki kardeşi Emircan Kalkan, 3 aydır yaşadıklarını EGELİ SABAH'a anlattı. 'ÖFKEM KATLANIYOR'

Bayram Yozgat'a anne ve babasının mezarını ziyaret etmeye giden Emircan Kalkan, "Abimin hasta olduğunu düşünmüyorum. Eğer hasta olduğuna dair teşhis konursa serbest kalma olasılığı var. Eğer serbest kalırsa bizim için çok büyük problem olur. Serbest kalırsa biz onu asla evimize kabul etmeyiz" dedi. Abisinin olay gecesi kendisine siyanürlü şerbetten zorla içermeye çalıştığını hatırlatan Kalkan, "İçmeyince boğazlamaya çalıştı. Ona karşı olan öfkem ve hıncım her geçen gün katlanarak artıyor. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Beni büyük psikolojik sıkıntıların içine soktu. Böyle bir abim olduğu için çok utanıyorum" dedi. Kalkan, "Olayın yaşandığı gece iftar yemeğinde bile gayet normaldi. Ben abimle birlikte e-ticaret yapmıştık. İşi büyüttük. Daha sonra o beni attı, dışladı. 4-5 ay sonra da iflas ettiğini duydum" dedi.

ŞİKAYETÇİYİM

Emircan Kalkan, "Biz anne ve babamla yine öyle masum bir deney sanmıştık. Ama olay farklı çıktı" diye konuştu. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi abisinin hazırlık sınıfını telafi sınavlarıyla zor geçtiğini belirten Emircan Kalkan, "Sınıfta kaldığını bile söylemedi. Annemle birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi'nin sistemine girdiğimizde sınıfta kaldığını öğrendik" dedi. Abisinin kendisini büyük psikolojik sıkıntıların içine soktuğunu söyleyen Emircan Kalkan, "Şikayetçi olduğum için de pişman değilim. Şu an abim beni öldü sanıyor. Hayatta olduğumu bilmiyor" dedi. İzmir'de tam burslu olarak özel bir okula gideceğini söyleyen Emircan Kalkan, "Yatılı olarak kalacağım. Aile büyüklerimiz bana bu süreçte destek oluyor. 4 yaşındaki kardeşime anneannem bakıyor. O, çok zeki bir çocuk. Her şeyin farkında. Olanları gördü" dedi. Öte yandan Mahmut Can Kalkan hakkındaki soruşturma da tamamlandı.Kalkan hakkında "üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.