Akvaryum koyu’nda unutulmayacak bır tatıl

BUGÜN NELER OLDU

en iyi 10 koyu arasında seçilen Karaburun'daki Akvaryum Koyu'nda yer alan Club Otel Asya muhteşem manzarasıyla ve denizi ile herkesi büyülüyor. Alkolsüz herşey dahil sistemle hizmet veren Club Otel Asya kalan misafirlerine unutamayacakları bir tatil yaşatıyor. EGELİ SABAH'a konuşan Clup Otel Asya'nın sahibi Adem Avcı, "Otelimiz 84 oda, 250 yatak kapasitesiyle her şey dahil sistem olarak hizmet veriyor. Sezonluk bir oteliz. Sezon mayıs sonunda başlıyor. Eylülün son haftası bitiyor. Denize sıfır, mavi bayraklı bir plaja sahip otel. Muhteşem bir koyun içinde yer alıyoruz. 14 yıldır sektörde hizmet veriyoruz. Karaburun'un kapasite olarak en büyük oteliyiz. Muhteşem bir manzaraya sahibiz. Karşımızda Midilli Adası var. Bir tarafımızda Foça, bir tarafımızda Dikili var. Türkiye'nin en temiz denizi Karaburun'da yer alıyor. Ayrıca Karaburun, Peru'dan sonra dünyada oksijen yoğunluğunun en fazla olduğu ikinci yerdir. Astım hastaları ilaç kullanmadan doğal olarak Karaburun'da tedavi olabiliyor" dedi.