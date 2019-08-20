Denizli’de yeni hatlar 23 Ağustos’ta açılıyor

DENIZLI Büyükşehir Belediyesi'nin 6 ayrı bölgede hayata geçireceği yeni otobüs hatları 23 Ağustos 2019 Cuma günü hizmete başlıyor. Uygulama kapsamında Denizli şehir merkezi 6 bölgeye ayrılırken, 36'sı ana hat olmak üzere 60 dolayında güzergah oluşturuldu. Bu kapsamda ilk etapta 19 ana hattın 23 Ağustos 2019 Cuma gününden itibaren devreye gireceği, kalan hatların ise kısım kısım uygulamaya sokulacağı açıklandı. Yeni sistemle belediye otobüslerinde uygulanan 2 haneli numaralama sistemine de son verilerek 3 haneli sisteme geçiliyor. Bundan sonra tüm belediye otobüsü numaraları 3 haneli olacak, ilk hanesi ise otobüsün bölgesini temsil edecek.

KONFORLU SEYEHAT

Vatandaşlara otobüs kullanımını daha cazip hale getirmeyi hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya geçireceği hatlar ve otobüs numaralarını bugün duyuracak. Otobüs durakları, otobüs içleri, şehrin yoğun olan bölgeleri, sosyal medya ve tüm iletişim araçları ile yapılacak duyuruların haricinde yeni hat ve otobüs numaraları Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Portalı'ndan da açıklanacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni hat ve düzenlemelerle otobüs kullanımını daha cazip hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.