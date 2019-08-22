Manısalı gençler tabıat parkını temızledı

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Manisa'da?yaz kursuna katılan 81 çocuk ve genç sporcu, Mesir Tabiat Parkı'nda çöpleri topladı. Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Wushu-Kung Fu sporu yaz kursuna katılan yaşları 7 ila 15 arasında değişen 81 öğrenci, doğa temizliği yapmak üzere Mesir Tabiat Parkı'na geldi. İlk olarak kısa bir doğa yürüyüşü yapan sporcular, daha sonra yanlarında getirdiği poşetleri çıkararak, Gölet Mevkii'nde temizliğe başladı. Öğrenciler 1 saatlik çalışma sonucu piknikçilerden kalan tahta parçaları, pet ve cam şişe, poşet ve kağıt parçaları başta olmak üzere 30 poşet çöp topladı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde görevli Wushu- Kung Fu antrenörü Yusuf Çetinkaya, "Amacımız öğrencilerimize, küçük yaştan itibaren çevre temizliğini aşılamak. Çevreye atılan çöpleri topladık. Öğrencilerimize, neden çevreyi temiz tutmamız gerektiğini anlattık" dedi. Eylül Elif Bilge (9), "Cips paketleri, izmarit, gazete, plastik atık ve cam şişeler topladık" dedi. Muhammed Talha Çetinkaya(12) ise, "Lütfen atıklarınızı, çöp kutusuna atın" çağrısında bulundu.