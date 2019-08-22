Tanyer yapı’dan doğal yaşam alanları

Yıllardır konut sektöründe doğayla iç içe yaşam konseptini insanlarla buluşturan Tanyer Yapı, nitelikli ve huzurlu yaşam arayanların İzmir'deki adresi oldu. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, bulunduğu bölgenin kalitesini yükselten mimari tasarımları ve peyzaj uygulamalarıyla birlikte, İzmirliler kadar yurtiçi ve yurt dışından da yoğun talep aldıklarını söyledi. BulutOrman Evleri projesinde ön teslime başladıklarını hatırlatan Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, 20 bin metrekarelik inşaat alanına sahip projede 1 + 1, 2 + 1 ve 3 + 1 daire seçenekleri bulunduğu bilgisini verdi.

YENI PROJE URLA'YA

Urla Bademler Köyü yakınında 'Tan Urla' adlı yeni bir projeye daha başlayacaklarını da belirten Tanyer, projenin 250 bin metrekare alan üzerinde yine doğal yaşam konseptiyle yaşama geçirileceğini söyledi.