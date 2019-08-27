Görselliğe aldanmayın

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, 9 Eylül'de açılacak olan okullar öncesi çocukların geleceği açısından velilere önemli uyarılarda bulundu. Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Akyüz, velilerin çocuklarının sağlığını düşünmesi gerektiğini kaydetti. Kırtasiye işi yapan işyerlerinden alışveriş yapılmasının önemli olacağını vurgulayan Akyüz, TSE ve CE garantili ürünlerin alınmasını, merdiven altı üretimden, Çin malı ürünlerden uzak durulmasını istedi.

SAĞLIK TEHDIDI

Genellikle kırtasiye malzemelerinin görsellik açısından süslendiğine dikkat çeken Akyüz, "Güzel kokulu silgiler, güzel renkli kalemler, çantalarımız, beslenme çantalarımız, suluklarımız bunlara baktığımız zaman görselde çok güzel. Ama içi tehlike kanserojen madde arz ettiğini söyleyebilirim. Yani silgiyi elinizle tuttuğunuz zaman, çocuğunuz ağzınıza götürdüğü zaman en büyük tehlikelerden bir tanesi. Velilerimiz bunlara çok dikkat etsinler. Ucuz etin suyu kara olur misali velilerimiz burada ucuz diye çocuklarımızı zehirlemesinler. İleride bunların geri dönüşü yok" diye konuştu.

PARA İKİNCİ PLANDA

Okul zamanlarında dükkanına kırtasiye malzemesi koymuş bu kişilerden değil, 12 ay boyunca bu işi yapan kırtasiye mağazalarından alışveriş yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Akyüz, "Buralardan alışveriş yapılmasını öneriyoruz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Her şeyden önce çocuğumuz çok önemlidir, para ikinci planda" diye konuştu. Velilerin Çin'den gelen mallara çok dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Akyüz, Çin'den üretilen malların kalitesiz olmasından dolayı insanların bunlara yöneldiğine vurgu yaptı. Akyüz, "Oyuncak oyuncakçıdan, kırtasiye kırtasiyeciden alınır" dedi.