Zarar gören köylere ‘bal ormanı’ geliyor

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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol'un katılımıyla gerçekleştirildi. EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile meclis üyesi sanayicilerin ekonomik gündemi değerlendirdiği toplantıda İzmir Orman Bölge Müdürü Erol da orman yangınları ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplantıya Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirlediği ekip kıyafetlerini giyerek katılan Mehmet Erol, İzmir ve Manisa'da 8 orman işletme müdürlüğü ve 30 şefliğin görev yaptığını söyledi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 6 helikopter, 92 arazöze sahip olduğunu belirten Erol, 46 ilk müdahale aracı ile birlikte 258 teknik elemana sahip olduklarını söyledi. 66 yangın gözetleme kuleleri bulunduğunu belirten Erol, şöyle devam etti: "33 kameralı gözetleme sistemleri var. Helikopterle mücadele ettiğimiz için orman içinde su toplama havuzları yaptık. Bunlar 5 metre derinliğinde, 600 ile 2 bin tona yakın su kapasitesi olan helikopterlerin rahatça su alabileceği şekilde dizayn edildi." İzmir'de 18 Ağustos Pazar günü başlayıp 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erol, "Rüzgarın hızına rağmen yangınla mücadelede ekipleri başarılı oldu. Şimdi o bölgede dirençli bir orman yapısı oluşturacağız. Yangından zarar gören köylere arıcılığı teşvik amacıyla bal ormanı kurulacak. Arıcılığı teşvik amacıyla meyve veren ve ekonomik getirisi olan çiçekli bitkilerden oluşan fidanları hanelere dağıtıp vatandaşlarımızın gelir elde etmelerini sağlayacağız" diye konuştu. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise mecliste yaptığı konuşmada söz konusu yanan alanların asla imara açılmasına izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Geçen hafta AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın İzmir ziyaretinde konuyu değerlendirdiklerini ve yangın yerinde incelemelerde bulunduklarını söyleyen Yorgancılar, "Ortak bir kampanya başlattık. Henüz duymayanlar için desteklerinizi beklediğimizi önemle rica ediyorum. Başta mangal yakılan alanları yeniden belirlemek olmak üzere, konu ülkemiz adına bir güvenlik meselesi şeklinde ciddiyetle değerlendirilmelidir" dedi.